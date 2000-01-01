08.07 13:11 MIGnews.com

Ингаляторы для Биби: В интернете издеваются над Гаем Пелегом

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Пользователи израильских социальных сетей безжалостно высмеивают корреспондента 12-го канала по криминальным делам Гая Пелега, пожаловавшегося на то, что люди Нетаниягу сначала слили ему информацию о “каплях для носа” премьер-министра Нетаниягу, а затем сам Нетаниягу высмеял его в твиттере.Пелег, выступая в эфире радио Галей ЦАХАЛ утром 8 июля, сообщил, что твит Нетаниягу вышел менее чем через после того, как 12-й канал опубликовал новые “скандальные подробности дела “1000”. Пелег жалуется, что люди Нетаниягу “передали только часть следственных материалов”, и он был вынужден опубликовать то, что оказалось в его распоряжении, хотя он был бы счастлив “увидеть все”. Пелег намекает на то, что речь идет о ловушке, намеренно расставленной Нетаниягу для того, чтобы нанести еще один удар по прессе и прокуратуре, с целью подрыва доверия к ним со стороны широкой публики.Интернет, однако, таких ошибок не прощает. Пользователи издевательски осведомляются у Пелега, известного “борца с коррупцией Нетаниягу” и “искателя истины”: Так ты хочешь сказать, что Биби определяет повестку дня вечернего выпуска новостей 12-го канала?” Один из пользователей пишет: "Гай Пелег! Если завтра Нетаниягу пройдет процедуры колоноскопии, то ты и туда полезешь? В носу у него ты уже побывал”.