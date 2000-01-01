08.07 11:57 MIGnews.com

"Соломон Теко не может защитить свое доброе имя"

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Глава офиса координации по борьбе с расизмом государственной прокуратуры Израиля адвокат Авука Зана дал интервью радио Галей ЦАХАЛ.Зана вчера потребовал начать криминальное расследование обстоятельств слива в прессу данных об уголовных делах Соломона Теко.Зана заявил: “Речь идет о частной жизни, о праве на защиту частной жизни. Соломон уже не может защитить свое доброе имя”.Относительно протестов эфиопской общины Зана сказал: “Этот дискурс упускает то, что происходит в реальности. В реальности цвет кожи в израильском обществе связывают с уровнем навыков. Это тот дискурс, который должен быть изменен”.