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Иран: Мы не хотим войны 08.07 17:40   MIGnews.com

Иран: Мы не хотим войны

Начальник штаба армии Ирана Абдулрахим Мусави заверил, что Тегеран не стремится к войне ни с одной страной мира.
 
С таким заявлением он выступил в понедельник, 8 июля, передает полуофициальное информационное агентство Mehr.
 
Тем временем министр обороны страны Амир Хатами в эфире государственного телевидения назвал задержание британцами иранского нефтяного танкера в Гибралтаре "пиратством" и угрожающим актом. Он пригрозил ответными действиями.
 
"Недавно британское правительство провокационным путем захватило управляемый Ираном нефтяной танкер у берегов Гибралтара, что противоречит международным правилам и обязательствам европейских стран, подписавших соглашение о ядерной программе. Мы не будем мириться с британским морским пиратством, которым является захват иранского нефтяного танкера у берегов Гибралтара", – отметил он.
 
Напомним, иранский танкер Grace 1 был задержан на британской территории к югу от Испании 4 июля после того, как он обогнул Африку, пройдя путь от Ближнего Востока до устья Средиземного моря.
 
Задержание судна проводилось по просьбе Соединенных Штатов. Согласно американским данным, танкер осуществлял незаконную доставку иранской нефти на перерабатывающий завод в Сирии. А экспорт сырья является нарушением санкций Европейского Союза, введенных против сирийских властей в 2011 году.
 
В ответ Тегеран вызвал британского посла в Иране на "ковер" и выразил "решительный протест против незаконного и недопустимого захвата" судна.
 
Отметим, что напряженность в отношениях между Ираном и США возросла после того, как иранцы сбили американский беспилотник. Официальные лица Тегерана утверждали, что летательный аппарат был сбит иранской ракетой "земля-воздух" в их воздушном пространстве, в то время как Вашингтон заявил, что беспилотник находился в международном воздушном пространстве.
 


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