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Эфиопская община: полицейского не посадят - остановим страну 08.07 10:31   MIGnews.com

Эфиопская община: Полицейского не посадят – остановим страну

Эфиопская община после окончания периода траура по Соломону Теко, убитому полицейским в ходе инцидента 1 июля в Кирьят-Хаим, готовит новые протесты против “полицейской жестокости и расизма”.

В ближайшее время ожидается обнародование результатов расследования инцидента департаментом внутренних расследования полиции. 

Семья Соломона Теко из-за вероятности возникновения новой волны протестов потребовала воздержаться от насилия и проявлений анархии, которыми были отмечены демонстрации выходцев из Эфиопии в начале июля.

Тем не менее, организаторы протестов в Кирьят-Хаим готовятся к их возобновлению. Организаторы ведут переговоры с полицейским отделением Зевулон и полицией Прибрежного округа. Одно из главных их требований – чтобы полицейского, в результате столкновения с которым погиб Теко, оставили в заключении до окончания судебного процесса.

Один из офицеров отделения Зевулон заявил: "Мы усилили бдительность, и мы собираем подкрепление. Мы готовимся к любому сценарию. Мы не допустим повторения того, что произошло на прошлой неделе".

Один из активистов общины Ави Ялу говорит: "Правительство вместо того, чтобы проверить, что творится в собственном доме, распространяет слухи о том, что протесты эфиопской общины финансируются  левыми организациями. У них нет никакого желания извлекать уроки. В такой ситуации у нас нет выбора – мы остановим страну, и не на несколько часов – на несколько дней".

Ялу утверждает, что большинство лидеров протестов вообще отказываются встречаться с представителями полиции. Ялу передал требования организаторов: “Стрелок должен быть посажен в тюрьму, а следствие должно быть передано из отдела внутренних расследований следственному судье”.


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