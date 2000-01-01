08.06 08:35 MIGnews.com

Нетаниягу опубликовал благодарственные письма уборщиц жене

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу , после множества обвинений против его супруги Сары в жестоком обращении с персоналом резиденции главы правительства, опубликовал благодарственные письма работниц.Нетаниягу сообщил: “В ответ на ежедневную публикацию фейк-ньюс о моей жене Саре, я публикую благодарственные письма тех же самых работниц, вместе с комментариями адвоката Йоси Коэна”.В заявлении адвоката Коэна говорится о том, что пресса создает “искаженную и неполную картину реальности” Адвокат пишет: “Вымышленные “секретные записи” полностью противоречат фактам и тем декларациям, которые они написали, теплым письмам благодарности, адресованным госпоже Нетаниягу, десяткам sms в которых они хвалят свое место работы, и самое главное - все эти истории совершенно неверно истолковываются. Цель этих фальшивых записей - унизить Сару Нетаниягу, с целью повлиять на юридический процесс против ее мужа и шантажа государства”.Адвокат Коэн говорит о записях одной из работниц, Лиоры Баджаян, записи телефонных разговоров которой были опубликованы всеми израильскими каналами вечером 7 июня. В разговорах Лиора утверждает, что дала фальшивые показания полиции относительно Сары Нетаниягу, поскольку “боялась потерять работу”. Она, в разговоре с другой работницей также говорит, что “наша страдания не стоят тех денег, которые мы тут получаем”, жалуется на то, что ей не дают ходить в туалет и не отпускают на перерыв, и что в резиденции премьера она “не может дышать”.