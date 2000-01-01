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Возле посольства США в Иерусалиме протестуют сотни людей | Фото:08.06 08:12   MIGnews.com

Возле посольства США в Иерусалиме протестуют против расизма

Около 200 человек собрались в Парке независимости в Иерусалиме возле консульства США в знак протеста против расизма и убийства безоружных граждан в Израиле и в США.

Демонстранты вспомнили тех, кто погиб в результате инцидентов на расовой почве, и вышли на улицы после гибели невооруженного афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе.

Также, причиной стало убийство Ияд аль-Халака, застреленного полицией в Старом городе.

Оба инцидента вызвали многочисленные беспорядки в городах по всей территории США и по всему миру.

"Я не могу оставаться в стороне и ничего не делать в отношении несправедливости повсюду и продолжающейся жестокости правоохранительных органов", - заявил один из протестующих, Бонни Уоррингтон. "Мы должны действовать сейчас, пока не начнем видеть реальные изменения."


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