08.06 08:12 MIGnews.com

Возле посольства США в Иерусалиме протестуют против расизма

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Около 200 человек собрались в Парке независимости в Иерусалиме возле консульства США в знак протеста против расизма и убийства безоружных граждан в Израиле и в США.Демонстранты вспомнили тех, кто погиб в результате инцидентов на расовой почве, и вышли на улицы после гибели невооруженного афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе.Также, причиной стало убийство Ияд аль-Халака, застреленного полицией в Старом городе.Оба инцидента вызвали многочисленные беспорядки в городах по всей территории США и по всему миру."Я не могу оставаться в стороне и ничего не делать в отношении несправедливости повсюду и продолжающейся жестокости правоохранительных органов", - заявил один из протестующих, Бонни Уоррингтон. "Мы должны действовать сейчас, пока не начнем видеть реальные изменения."