Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Отмена снятия ограничений в Израиле: все подробности Состоялось заседание кабинета министров Израиля по борьбе с коронавирусом. Министры проголосовали за то, чтобы заморозить планы по отмене дополнительных ограничений. Среди них были размер общественных собраний и восстановление железнодорожного сообщения. Возвращать старые ограничение пока не станут.
Как взяли убийцу Амита Бен Игаля Подозреваемый признал свою вину и рассказал детали террористического акта еще на прошлой неделе. ШАБАК провел дополнительные следственные действия и установил, что именно этот человек сбросил камень.
Вендетта в Рамле. Подробности Обстрел полицейской машины в Рамле последовал после убийства трех жителей города в Лоде несколько дней назад. По данным первоначального расследования, трое ехали на работу за стройматериалами, а убийцы следовали за машиной жертв несколько километров. На перекрестке они выскочили из "Мазда" и расстреляли машину из автоматов.