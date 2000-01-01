Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:09.06 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Отмена снятия ограничений в Израиле: все подробности Состоялось заседание кабинета министров Израиля по борьбе с коронавирусом. Министры проголосовали за то, чтобы заморозить планы по отмене дополнительных ограничений. Среди них были размер общественных собраний и восстановление железнодорожного сообщения. Возвращать старые ограничение пока не станут.

Коронавирус в Израиле: "Еще не катастрофа" Профессор Ран Блицер, глава службы модернизации больничной кассы Клалит, оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Израиле.

Как взяли убийцу Амита Бен Игаля Подозреваемый признал свою вину и рассказал детали террористического акта еще на прошлой неделе. ШАБАК провел дополнительные следственные действия и установил, что именно этот человек сбросил камень.

Вендетта в Рамле. Подробности Обстрел полицейской машины в Рамле последовал после убийства трех жителей города в Лоде несколько дней назад. По данным первоначального расследования, трое ехали на работу за стройматериалами, а убийцы следовали за машиной жертв несколько километров. На перекрестке они выскочили из "Мазда" и расстреляли машину из автоматов.

Израиль: 63 школы и детсада вновь будут открыты В Израиле в 63 школах и детских садах будут восстановлены занятия уже на этой неделе.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:34
Саудовская Аравия поднимет цены на нефть
05:21
Илон Маск выступил за легализацию марихуаны во всех Штатах
04:18
Голливуд сможет возобновить съемки уже с 12 июня
03:41
Новая Зеландия полностью снимает ограничения: 0 случаев
01:44
Брюс Кэмпбелл подтвердил разработку "Зловещих мертвецов-4"
00:34
The Last of Us для HBO снимет режиссер "Чернобыля"
21:56
Ганц встретится с противниками аннексии
21:38
Иерусалим: подозрение на автомобильный теракт
21:35
Эйлат: вспышка коронавируса в гостинице
20:53
Хайфа: арестован подозреваемый в изнасиловании 6-летней
20:32
Автобусные компании Израиля грозят сократить рейсы
20:11
В Израиле – 298 жертв COVID-19, 18032 зараженных
20:04
Иран может разрабатывать ракетную программу, - Небензя
20:01
Израиль: среди новых зараженных - 122 мигранта
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  