08.06 21:56 MIGnews.com
Ганц встретится с противниками аннексии
Во вторник, 9 июня, министр обороны Бенни Ганц проведет встречу с лидерами поселений Иудеи и Самарии.
Он проведен переговоры с тем, кто выступает против распространения суверенитета в формате, предложенном в мирном плане президента США Дональда Трампа.
Ганц намерен выслушать доводы противников аннексии. Стороны обсудят вопросы обеспечения безопасности еврейских поселений.
7 июня премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился со сторонниками так называемой сделки века.
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