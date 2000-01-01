Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Ганц встретится с противниками аннексии | Фото:08.06 21:56   MIGnews.com

Ганц встретится с противниками аннексии

Во вторник, 9 июня, министр обороны Бенни Ганц проведет встречу с лидерами поселений Иудеи и Самарии.

Он проведен переговоры с тем, кто выступает против распространения суверенитета в формате, предложенном в мирном плане президента США Дональда Трампа.

Ганц намерен выслушать доводы противников аннексии. Стороны обсудят вопросы обеспечения безопасности еврейских поселений.

7 июня премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился со сторонниками так называемой сделки века.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:38
Иерусалим: подозрение на автомобильный теракт
21:35
Эйлат: вспышка коронавируса в гостинице
20:53
Хайфа: арестован подозреваемый в изнасиловании 6-летней
20:32
Автобусные компании Израиля грозят сократить рейсы
20:11
В Израиле – 298 жертв COVID-19, 18032 зараженных
20:04
Иран может разрабатывать ракетную программу, - Небензя
20:01
Израиль: среди новых зараженных - 122 мигранта
19:43
El Al продлевает сотрудникам неоплачиваемый отпуск
19:22
Фридман поддержал аннексию Западного берега
19:01
Нагария: учительница заражена коронавирусом
18:40
Израиль: 63 школы и детсада вновь будут открыты
17:58
Законопроект по слежке за зараженными заморожен
17:37
Нетаниягу: нужно нажать на тормоза
17:16
НАТО готовится ко второй волне COVID-19
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  