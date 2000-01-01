08.06 21:56 MIGnews.com

Ганц встретится с противниками аннексии

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Во вторник, 9 июня, министр обороны Бенни Ганц проведет встречу с лидерами поселений Иудеи и Самарии.Он проведен переговоры с тем, кто выступает против распространения суверенитета в формате, предложенном в мирном плане президента США Дональда Трампа.Ганц намерен выслушать доводы противников аннексии. Стороны обсудят вопросы обеспечения безопасности еврейских поселений.7 июня премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился со сторонниками так называемой сделки века.