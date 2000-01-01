08.06 20:01 MIGnews.com

Израиль: среди новых зараженных - 122 мигранта

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12-й канал израильского ТВ сообщает о вспышке коронавируса среди незаконных мигрантов.Канал сообщает, что в Тель-Авиве, по всей вероятности, большая часть зарегистрированных в последнюю неделю носителей коронавируса не является гражданами Израиля.Всего за последнюю неделю выявлено 122 случая заражения коронавирусом среди мигрантов.Министерство здравоохранения опасается высокого потенциала инфицирования среди мигрантского населения. Причиной является высокая плотность населения среди мигрантского населения южного Тель-Авива и других городов.