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Отмена снятия ограничений в Израиле: все подробности | Фото: пресс-служба премьер-министра Израиля / Амос Бен-Гершом08.06 19:50   MIGnews.com

Отмена снятия ограничений в Израиле: все подробности

В понедельник, 8 июня, состоялось заседание кабинета министров Израиля по борьбе с коронавирусом, в ходе которого было решено в свете роста числа зараженных коронавирусом COVID-19.

Министры проголосовали за то, чтобы заморозить планы по отмене дополнительных ограничений. Среди них были размер общественных собраний и восстановление железнодорожного сообщения. Возвращать старые ограничение пока не станут.

Отмена каких ограничений была заморожена

В Израиле пока что отменено возобновление железнодорожного сообщения, которое ранее было назначено на 8 июня.

Также отложено открытие театров, концертных залов и других учреждений сферы культуры, где собирается большое количество зрителей. Открытие заведений было назначено на 14 июня. По данным министерства культуры, вероятная дата возобновления работы запланирована на 21 июня.

В ходе заседания также было дано разрешение на открытие банкетных залов, рассчитанных на прием не более 250 человек.

Юли Эдельштейн о ситуации с коронавирусом

Министр здравоохранения Юли Эдельштейн в ходе заседания отметил, что почти 80% израильтян поддерживают ужесточение правил социального дистанцирования в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19. Глава минздрава предупредил, что за последнюю неделю было выявлено 800 новых случаев заражения коронавирусом.

"На прошлой неделе зарегистрировано более 800 пациентов с коронавирусом. Вы не можете игнорировать такие цифры. Полиция должна следить за жестким соблюдением инструкций в моллах, в автобусах, поездах, ресторанах и общественных местах. Только возвращение дисциплины позволит нам продолжить открытие экономики", – отметил Эдельштейн.



Выступление Биньямина Нетаниягу по итогам заседания

"Мы только что завершили заседание комиссии министров по вопросам коронавируса. Оно началось с докладов экспертов, из которых видно, что наблюдается очень резкий рост заболеваемости. В первую очередь мы решили "дернуть ручник". Мы отказались от послаблений, которые планировали ввести в ближайшие дни, проверим это решение в течение ближайшей недели", – сказал Нетаниягу.

По его словам, исключением стали залы торжеств, которым дана возможность работать в соответствии с инструкциями министерства здравоохранения.

"Главное, что подчеркивают все эксперты и все специалисты - это необходимость соблюдать три правила. Я называю их "Песах, маца и марор": ношение масок, соблюдение дистанции в 2 метра и гигиена, мытье рук. Я прошу вас ради нашей экономики, ради нашего здоровья, ради жизни всех нас, пожалуйста, соблюдайте правила", – добавил он.



Реакция на решение о заморозке отмены ограничений

Председатель партии "Ямина" Нафтали Беннетт раскритиковал решение правительства об отмене восстановления железнодорожного сообщения. По его словам, это серьезная ошибка.

"Это решение безосновательно вредит работникам и предприятиям", – констатировал Беннетт.



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