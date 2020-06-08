Отмена снятия ограничений в Израиле: все подробности
В понедельник, 8 июня, состоялось заседание кабинета министров Израиля по борьбе с коронавирусом, в ходе которого было решено в свете роста числа зараженных коронавирусом COVID-19.
Министры проголосовали за то, чтобы заморозить планы по отмене дополнительных ограничений. Среди них были размер общественных собраний и восстановление железнодорожного сообщения. Возвращать старые ограничение пока не станут.
Отмена каких ограничений была заморожена
В Израиле пока что отменено возобновление железнодорожного сообщения, которое ранее было назначено на 8 июня.
Также отложено открытие театров, концертных залов и других учреждений сферы культуры, где собирается большое количество зрителей. Открытие заведений было назначено на 14 июня. По данным министерства культуры, вероятная дата возобновления работы запланирована на 21 июня.
В ходе заседания также было дано разрешение на открытие банкетных залов, рассчитанных на прием не более 250 человек.
Юли Эдельштейн о ситуации с коронавирусом
Министр здравоохранения Юли Эдельштейн в ходе заседания отметил, что почти 80% израильтян поддерживают ужесточение правил социального дистанцирования в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19. Глава минздрава предупредил, что за последнюю неделю было выявлено 800 новых случаев заражения коронавирусом.
"На прошлой неделе зарегистрировано более 800 пациентов с коронавирусом. Вы не можете игнорировать такие цифры. Полиция должна следить за жестким соблюдением инструкций в моллах, в автобусах, поездах, ресторанах и общественных местах. Только возвращение дисциплины позволит нам продолжить открытие экономики", – отметил Эдельштейн.
בשבוע אחד חלו בקורונה 800 איש, אסור להישאר אדישים למספר הזה. כ-80% מהציבור תומכים בהגברת האכיפה על הנחיות משרד הבריאות. המשטרה חייבת לחזור לאכיפה חריפה כדי להחזיר את המשמעת ולאפשר את המשך פתיחת המשק. יחד עם הגדלת כמות הבדיקות, המשך ההסברה, ואכיפה נוכל לקיים שגרה בצל הקורונה. pic.twitter.com/ukxijsB60y
— Yuli Edelstein 🇮🇱 יולי אדלשטיין (@YuliEdelstein) June 8, 2020
Выступление Биньямина Нетаниягу по итогам заседания
"Мы только что завершили заседание комиссии министров по вопросам коронавируса. Оно началось с докладов экспертов, из которых видно, что наблюдается очень резкий рост заболеваемости. В первую очередь мы решили "дернуть ручник". Мы отказались от послаблений, которые планировали ввести в ближайшие дни, проверим это решение в течение ближайшей недели", – сказал Нетаниягу.
По его словам, исключением стали залы торжеств, которым дана возможность работать в соответствии с инструкциями министерства здравоохранения.
"Главное, что подчеркивают все эксперты и все специалисты - это необходимость соблюдать три правила. Я называю их "Песах, маца и марор": ношение масок, соблюдение дистанции в 2 метра и гигиена, мытье рук. Я прошу вас ради нашей экономики, ради нашего здоровья, ради жизни всех нас, пожалуйста, соблюдайте правила", – добавил он.
Реакция на решение о заморозке отмены ограничений
Председатель партии "Ямина" Нафтали Беннетт раскритиковал решение правительства об отмене восстановления железнодорожного сообщения. По его словам, это серьезная ошибка.
"Это решение безосновательно вредит работникам и предприятиям", – констатировал Беннетт.
דחיית פתיחת נסיעת הרכבות היא שגיאה חמורה של הממשלה, וניהול לא נכון של הסיכונים.
ישנם 23 חולים קשים מאושפזים. ישנם כ3000 מיטות אישפוז. אנחנו רחוקים שנות אור מקריסת המערכת. 7 (!) הכפלות.