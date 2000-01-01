08.06 17:37 MIGnews.com
Нетаниягу: нужно нажать на тормоза
Заболеваемость смертоносным коронавирусом COVID-19 в Израиле резко увеличилась, потому решение отменить снятие
ограничений является оправданным.
Такое заявление на заседании "коронавирусного комитета " сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу, передает Ynet
.
По его словам, в Израиле количество зараженных может удвоиться в течение 10 дней. И возможно экспоненциальный рост инфицированных уже происходит, потому нужно "нажать на тормоза".
Нетаниягу отметил, что показатели распространения коронавируса будут вновь проверены на следующей неделе.
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