Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Нетаниягу: нужно нажать на тормоза | Фото:08.06 17:37   MIGnews.com

Нетаниягу: нужно нажать на тормоза

Заболеваемость смертоносным коронавирусом COVID-19 в Израиле резко увеличилась, потому решение отменить снятие ограничений является оправданным.

Такое заявление на заседании "коронавирусного комитета " сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу, передает Ynet.

По его словам, в Израиле количество зараженных может удвоиться в течение 10 дней. И возможно экспоненциальный рост инфицированных уже происходит, потому нужно "нажать на тормоза".

Нетаниягу отметил, что показатели распространения коронавируса будут вновь проверены на следующей неделе.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:58
Законопроект по слежке за зараженными заморожен
17:16
НАТО готовится ко второй волне COVID-19
16:55
"Только руководство Израиля может отказаться от аннексии"
16:34
Стрельба в Рамле: Коэн пообещал взять ситуацию под контроль
15:52
El Al может стать госкомпанией
15:31
Минздрав: 80% израильтян поддерживают ужесточение карантина
14:31
В Израиле отменили дальнейшее снятие ограничений
14:20
Кабинет заморозил послабления, намеченные на ближайшие дни
14:12
Новая тактика Ирана в Сирии
13:39
Бейт-Шемеш: ученик школы заразился коронавирусом
13:22
В годовщину высадки в Нормандии осквернили памятник Черчиллю
13:01
80% поддерживают строгое соблюдение руководящих принципов
12:53
Умер стрелявший по людям в Москве экс-чиновник
12:39
Нетаниягу подал очередную жалобу в полицию из-за угроз
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  