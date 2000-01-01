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Фридман поддержал аннексию Западного берега | Фото:08.06 19:22   MIGnews.com

Фридман поддержал аннексию Западного берега

Посол Соединенный Штатов Америки в Израиле Дэвид Фридман поддерживает распространение суверенитета над частями Западного берега.

Свою позицию он подтвердил в воскресенье, 7 июня, передает 13 канал.

Это произошло во время официальных переговоров по поводу аннексии. На встрече присутствовали премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Бенни Ганц и министр иностранных дел Габи Ашкенази.

По данным СМИ, израильское руководство обсудило с Фридманом план по распространению суверенитета. При этом, никаких официальных заявлений ни израильская, ни американская сторона, не сделали по итогам встречи.


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