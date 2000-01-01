Фридман поддержал аннексию Западного берега

Посол Соединенный Штатов Америки в Израиле Дэвид Фридман поддерживает распространение суверенитета над частями Западного берега.
Свою позицию он подтвердил в воскресенье, 7 июня, передает 13 канал.
Это произошло во время официальных переговоров по поводу аннексии. На встрече присутствовали премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Бенни Ганц и министр иностранных дел Габи Ашкенази.
По данным СМИ, израильское руководство обсудило с Фридманом план по распространению суверенитета. При этом, никаких официальных заявлений ни израильская, ни американская сторона, не сделали по итогам встречи.