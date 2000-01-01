Законопроект по слежке за зараженными заморожен

В Израиле заморозили работу над законом, который бы позволил полиции и ШАБАКу отслеживать мобильные телефоны людей, находжящихся на самоизоляции после контактов с лицами, зараженными смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.
Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили израильские СМИ.
Министры не смогли согласовать законопроект, и подкомитет дал правительству дополнительные 48 часов, чтобы завершить работу над документом.
Принятие закона было необходимо после того, как суд запретил ШАБАКу осуществлять надзор за зараженными.
По данным Haaretz, в течение последних двух недель министерство здравоохранения сделало лишь один запрос в Общую службу безопасности по поводу слежки за больным.