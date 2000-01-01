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Законопроект по слежке за больными заморожен | Фото:08.06 17:58   MIGnews.com

Законопроект по слежке за зараженными заморожен

В Израиле заморозили работу над законом, который бы позволил полиции и ШАБАКу отслеживать мобильные телефоны людей, находжящихся на самоизоляции после контактов с лицами, зараженными смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.

Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили израильские СМИ.

Министры не смогли согласовать законопроект, и подкомитет дал правительству дополнительные 48 часов, чтобы завершить работу над документом.

Принятие закона было необходимо после того, как суд запретил ШАБАКу осуществлять надзор за зараженными.

По данным Haaretz, в течение последних двух недель министерство здравоохранения сделало лишь один запрос в Общую службу безопасности по поводу слежки за больным.


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