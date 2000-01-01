"Только руководство Израиля может отказаться от аннексии"
Только правительство Израиля может отказаться от планов распространить суверенитет над частями Западного берега, и больше никто другой.
Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илан Карр, передает 12 канал.
По его словам, беспорядки в Соединенных Штатах Америки не приведут к отказу от поддержки администрацией президента Дональда Трампа планов по аннексии.
"Только одно может отложить применение суверенитета в Иудее, Самарии и Иорданской долине, и это — решение самих лидеров Государства Израиль. Мы четко дали понять: когда аннексировать, что, как и сколько — это решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его партнера Бени Ганца. Они должны решать. Мы ясно заявили, что готовы признать суверенитет государства Израиль на этих территориях", — подчеркнул Карр.