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Новая Зеландия полностью снимает ограничения: 0 случаев | Фото:09.06 03:41   MIGnews.com

Новая Зеландия полностью снимает ограничения: 0 случаев

Новая Зеландия полностью снимает ограничения и правила, введенные во время пандемии коронавируса. В течение 17 дней в стране не было зарегистрировано новых случаев заболевания, а последний пациент с коронавирусом выздоровел.

Границы страны, однако, останутся закрытыми, и гражданам Новой Зеландии, прибывающим из-за границы, по-прежнему необходимо будет проходить карантин в течение четырнадцати дней.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила: "Пока мы находимся в более безопасной и сильной позиции, по-прежнему нелегко вернуться к жизни до COVID, но решимость и сосредоточенность на наших ответных мерах в области здравоохранения теперь будут нацелены на экономику."

Она похвалила своих соотечественников за то, что они "объединились беспрецедентным способам, чтобы уничтожить вирус".

"Хотя работа еще не выполнена, нельзя отрицать, что это важный этап. Поэтому я могу закончить очень просто: "Спасибо, Новая Зеландия", - сказала Ардрен.

Новая Зеландия объявила карантин 25 марта.


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