08.06 14:20 MIGnews.com

Кабинет заморозил послабления, намеченные на ближайшие дни

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“Кабинет коронавируса” правительства Израиля, на фоне роста количества заболеваний COVID-19, принял решение о замораживании послаблений, намеченных на ближайшие дни.В банкетных залах разрешат собираться не более чем по 250 человек.Возобновление работы театров, концертных залов и кинотеатров, намеченное на 14 июня, отменено.Министр здравоохранения Юли Эдельштейн заявил: “На прошлой неделе зарегистрировано более 800 пациентов с коронавирусом. Вы не можете игнорировать такие цифры. Полиция должна следить за жестким соблюдением инструкций в моллах, в автобусах, поездах, ресторанах и общественных местах. Только возвращение дисциплины позволит нам продолжить открытие экономики”.