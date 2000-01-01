Кабинет заморозил послабления, намеченные на ближайшие дни
“Кабинет коронавируса” правительства Израиля, на фоне роста количества заболеваний COVID-19, принял решение о замораживании послаблений, намеченных на ближайшие дни.
В банкетных залах разрешат собираться не более чем по 250 человек.
Возобновление работы театров, концертных залов и кинотеатров, намеченное на 14 июня, отменено.
Министр здравоохранения Юли Эдельштейн заявил: “На прошлой неделе зарегистрировано более 800 пациентов с коронавирусом. Вы не можете игнорировать такие цифры. Полиция должна следить за жестким соблюдением инструкций в моллах, в автобусах, поездах, ресторанах и общественных местах. Только возвращение дисциплины позволит нам продолжить открытие экономики”.