Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Кабинет заморозил послабления, намеченные на ближайшие дни 08.06 14:20   MIGnews.com

Кабинет заморозил послабления, намеченные на ближайшие дни

“Кабинет коронавируса” правительства Израиля, на фоне роста количества заболеваний COVID-19, принял решение о замораживании послаблений, намеченных на ближайшие дни.

В банкетных залах разрешат собираться не более чем по 250 человек.

Возобновление работы театров, концертных залов и кинотеатров, намеченное на 14 июня, отменено.

Министр здравоохранения Юли Эдельштейн заявил: “На прошлой неделе зарегистрировано более 800 пациентов с коронавирусом. Вы не можете игнорировать такие цифры. Полиция должна следить за жестким соблюдением инструкций в моллах, в автобусах, поездах, ресторанах и общественных местах. Только возвращение дисциплины позволит нам продолжить открытие экономики”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:31
Минздрав: 80% израильтян поддерживают ужесточение карантина
14:31
В Израиле отменили дальнейшее снятие ограничение
14:12
Новая тактика Ирана в Сирии
13:39
Бейт-Шемеш: ученик школы заразился коронавирусом
13:22
В годовщину высадки в Нормандии осквернили памятник Черчиллю
13:01
80% поддерживают строгое соблюдение руководящих принципов
12:53
Умер стрелявший по людям в Москве экс-чиновник
12:39
Нетаниягу подал очередную жалобу в полицию из-за угроз
12:30
Абрамович раскошелился на картину Мунка - $120 млн
12:22
В третий раз за месяц: Нетаниягу подал жалобу на угрозы
12:20
Армен Джигарханян госпитализирован с инсультом
12:16
Стрельба в Рамле: задержаны семь подозреваемых
11:47
Ямина может выступить против плана аннексии
11:27
Почти половина еврейских памятников в Сирии разрушена
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  