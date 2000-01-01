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Коронавирус в Израиле: `Еще не катастрофа` 08.06 13:44   MIGnews.com

Коронавирус в Израиле: "Еще не катастрофа"

Профессор Ран Блицер, глава службы модернизации больничной кассы Клалит, оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Израиле.

Блицер указал на то, что статистика заражений, о которой говорят сегодня отражает то, что случилось две недели назад.

Профессор говорит: С моей точки зрения это - еще не катастрофа. Уже около недели уровень заражаемости - около 1%. Увеличение количества заразившихся в первую очередь - следствие увеличения количества проводимых тестов. Тот резкий скачок, который мы наблюдали  может оказаться статистической ошибкой - через несколько дней положение выровняется и мы вернемся к тому состоянию, когда количество носителей удваивалось каждые десять дней.  Пока нет свидетельств экспоненциального роста - но все еще может измениться”.

Ситуация в образовательной системе за пределами Иерусалима стабильна. Министерство здравоохранения начало проводить правильную политику экстенсивного тестирования во всех школах, где обнаружен коронавирус. Данные демонстрируют, что количество людей, заразившихся в каждой школе низкое или даже очень низкое.

Идея закрыть школы представляется очень соблазнительной - в конечном итоге, будет потеряно лишь несколько недель обучения. Но нам следует учиться жить в новом статус-кво. Именно сейчас время экспериментировать - с тем, чтобы мы знали, как жить с постоянным присутствием коронавируса.  Именно сейчас время улучшений и исправлений - а не с открытием учебного года в сентябре.

Профессор Блицер также указал на то, что именно сейчас - хорошее время для подготовки системы тестирования и эпидемиологических расследований на случай вызовов, которые, скорее всего, еще ожидают нас в будущем. 

Блицер также посетовал на то, что “во многих секторах игнорируют инструкции, не носят маски и не соблюдают социальной дистанции”. Наиболее тревожным нарушением, с его точки зрения, являются массовые скопления людей: “Это только вопрос времени, чтобы в такой толпе оказался очень заразный пациент, следствием чего станет массовый всплеск, который окажет влияние на всю экономику”.

В то же время. в отличие от “первой волны” большая часть носителей вируса сегодня - молодые люди. Профессор Блицер говорит: "Мы все еще на расстоянии световых лет от пороговой нагрузки системы здравоохранения - и по количеству госпитализированных, и по количеству присоединенных к аппаратам искусственного дыхания. Мы учимся, как жить с коронавирусом, не теряя контроля над эпидемией”.


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