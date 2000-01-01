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80% поддерживают строгое соблюдение руководящих принципов | Фото:08.06 13:01   MIGnews.com

80% поддерживают строгое соблюдение руководящих принципов

Почти 80% израильской общественности поддерживают усиление контроля над соблюдением руководящих принципов. Опрос, проведенный для Министерства здравоохранения, был представлен министром Юлием Эдельштейном во время заседания комитета по коронавирусу.

Эдельштейн отметил, что за последние несколько дней в Израиле провели более 16 000 тестов в день. Тем не менее, он подчеркнул, что крайне важно увеличить количество медицинских работников минимум на 200 человек.

"За одну неделю 800 человек были диагностированы с коронавирусом", - сказал Эдельштейн. "Мы не можем оставаться равнодушными к этому числу. Полиция должна вернуться к строгим мерам, чтобы вернуть общественную дисциплину и позволить нам продолжать открывать экономику."

"В торговых центрах, в автобусах, в поездах, в ресторанах, в залах для проведения мероприятий должно быть соблюдение законов - никто не хочет, чтобы экономика снова закрывалась из-за этого", - добавил чиновник.

По его словам, общественность также хочет соблюдения правил, не желая подвергаться опасности из-за тех, кто нарушает законы.

"Решение интегрировано: большее возобновление экономики, в том числе запуск поездов в соответствии с соглашением, заключенным с Министерством транспорта, но в то же время - больше тестов, значительное увеличение правоприменения и больше информации для общественности."


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