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08.06 12:39   MIGnews.com

Нетаниягу подал очередную жалобу в полицию из-за угроз

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в понедельник, 8 июня, подал в полицию жалобу на пользователя соцсетей, который угрожал расправой над его семьей. Это третья подобная жалоба, которую он подал за последние недели.

"В последнее время подстрекательство к премьер-министру и его семье перешло красную черту", ​​- заявила канцелярия премьер-министра. В заявлении осуждались "многие явные призывы к убийству [Нетаниягу] и членов его семьи, некоторые из которых явно связаны с крайним левым крылом".

"Премьер-министр ожидает решительных действий со стороны полиции и справедливости для ответственных", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе был арестован мужчина, который также угрожал смертью Нетаниягу и его смеье. Подозреваемый, 21-летний житель севера страны, был арестован подразделением полиции Лахав 433.

"Несколько дней назад я подал жалобу в полицию на серию угроз убить меня и мою семью. Сегодня, к сожалению, мне пришлось подать еще одну жалобу на человека, который подробно описывал, как он намеревался убить меня и мою семью", - написал премьер-министр в своем посте на Facebook на прошлой неделе.


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