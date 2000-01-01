Ямина может выступить против плана аннексии

В понедельник, 8 июня, партия "Ямина" пообещала выступить против плана суверенитета премьер-министра Биньямина Нетаниягу после сообщения о том, что десятки израильских городов не будут в него включены.
"Ямина" и раньше критиковала план, указывая на то, что он приведет к созданию палестинской государственности.
"Суверенитет да, террористическое палестинское государство, нет", - говорится в сообщении партии в понедельник. "Мы еще раз говорим, что Ямина полностью поддержит карту истинного суверенитета."
Ранее сообщалось, что 25 новых израильских городов в Иудее и Самарии не включены в карты, разрабатываемые для плана суверенитета.
Комментируя отчет "Ямина" заявила, что еще не обнародованный план приведет к массовому изгнанию жителей.
"План, который приведет к созданию де-факто палестинского государства, который уничтожит изолированные израильские поселения, приведет к изгнанию жителей и эвакуации аванпостов для нас неприемлем", - заключила партия.