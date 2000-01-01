08.06 10:44 MIGnews.com

25 израильских городов не включены в план суверенитета - СМИ

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Лидеры поселений утверждают, что план суверенитета премьер-министра Биньямина Нетаниягу не включает в себя десятки небольших израильских городов.Согласно отчету Kan Hadashot, в общей сложности двадцать пять населенных пунктов не являются частью карт, составляемых для предстоящего плана суверенитета Израиля.Ожидается, что Нетаниягу представит его в Кнессет для голосования после 1 июля. По словам руководителей поселений, 25 небольших городов в Иудее и Самарии, где проживает около 2000 человек, остались за пределами законных границ Израиля в соответствии с планом.В письме премьер-министру они попросили правительство уточнить статус рассматриваемых городов и нормализацию их статуса."Мы просим немедленно нормализовать статус всех молодых городов в рамках "сделки века" и прояснить руководителям поселений и жителям то, что должно быть очевидным: ни один город не будет изгнан, ни одна семья не будет выселена из своих домов."Среди указанных пунктов: Асаэль, основанный в 2002 году в районе горы Хеврон, где проживает около 60 семей, Хават-Гилад, основанный в Самарии в 2002 году с 50 семьями и Гиват-Ассаф, к северу от Иерусалима, который был основан в 2001 году.Другие города, исключенные из плана суверенитета, включают в себя Эйнот Кедем, Пней Кедем, Цур Шалем, Текоа Далет, Адораим, Хават Маон, Маоз Цви, Маале Исраэль и т.д.