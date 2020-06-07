08.06 10:13 MIGnews.com

Израильтянин, отбывавший срок в Таиланде, вернулся на родину

האסיר הישראלי הכלוא בכלא התאילנדי נתי חדד נכנס לשדה התעופה בבנקוק, בדרכו חזרה לישראל. pic.twitter.com/PuYy3QfxD8 — שמחה כהן (@Simcha_Cohen4) June 7, 2020

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Нати Хадад, израильтянин, который в 2018 году был приговорен к четырем годам тюремного заключения в Таиланде, приземлился в Израиле в понедельник утром, 8 июня, для отбытия оставшейся части приговора.В 2017 году он был арестован за управление незаконной медицинской клиники, а также за хранение огнестрельного оружия."Мне кажется, что я все еще во сне, я не могу поверить, что попал сюда", - сказал Хадад. "Я благодарю всех, кто помог мне выбраться из тюрьмы и добраться до Израиля".36-летний Хадад отбывал срок в тюрьме на тайском острове Самуи, откуда был в четверг переведен в столицу Бангкок. Израильтянина доставили в международный аэропорт в воскресенье на ночной рейс El Al до Израиля, который приземлился в аэропорту Бен-Гурион. Все прибывшие пройдут карантин в течение двух недель.Президент Реувен Ривлин в июне 2019 года направил письмо королю Таиланда с просьбой предоставить Хададу, который, как сообщалось, имел проблемы со здоровьем и пытался покончить с собой, королевское помилование из-за его "критического медицинского и психического состояния".Хадад уже отбыл год и 11 месяцев своего заключения.Мать Хадада сообщила 12-му каналу, что возвращение ее сына было проведено незаметно, и даже она изначально не знала, что он уже в пути. На рейсе вместе с ним находилось около 150 пассажиров, включая дипломатов и тайских рабочих, а также десятки израильских туристов, которые застряли на три месяца в Таиланде из-за пандемии коронавируса.