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Союзник Назарбаева намерен стать президентом Казахстана 08.06 21:45   MIGnews.com

Союзник Назарбаева намерен стать президентом Казахстана

Касым-Жомарт Токаев, временный президент Казахстана, избранный ветераном-лидером Нурсултаном Назарбаевым в качестве своего преемника, подтвердит свою позицию в воскресенье на выборах, инициированных отставкой Назарбаева, сообщает Reuters.

Назарбаев, который управлял богатой нефтью страной в течение почти трех десятилетий, прежде чем уйти в отставку в марте, выбрал 66-летнего дипломата своим преемником, сделав исход голосования почти определенным.

Хотя критики говорят, что договоренность недемократична, плавный переход является позитивной новостью для иностранных энергетических и горнодобывающих компаний, которые вложили сотни миллиардов долларов в Казахстан.


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