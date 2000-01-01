Союзник Назарбаева намерен стать президентом Казахстана
Касым-Жомарт Токаев, временный президент Казахстана, избранный ветераном-лидером Нурсултаном Назарбаевым в качестве своего преемника, подтвердит свою позицию в воскресенье на выборах, инициированных отставкой Назарбаева, сообщает Reuters.
Назарбаев, который управлял богатой нефтью страной в течение почти трех десятилетий, прежде чем уйти в отставку в марте, выбрал 66-летнего дипломата своим преемником, сделав исход голосования почти определенным.
Хотя критики говорят, что договоренность недемократична, плавный переход является позитивной новостью для иностранных энергетических и горнодобывающих компаний, которые вложили сотни миллиардов долларов в Казахстан.