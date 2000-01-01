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LGBT-общественность: рейд против наркоторговцев - гомофобия 08.06 18:42   MIGnews.com

LGBT-общественность: рейд против наркоторговцев - гомофобия

По сообщениям в израильских СМИ община LGBT “ в ярости” от рейда, совершенного минувшей ночью полицией в клубе “Сауна” на улице Карлибах.

В ночь на 8 июня полицейские и детективы тель-авивского округа провели рейд в известном заведении “Сауна” на улице Карлибах в центре города.

Рейд был проведен прямо во время дискотеки общины LGBT.

Рейд проведен в первый день так называемого “Месяца гордости” в ходе которого представители указанной общины демонстрируют свои особенности прочим членам общества.

В ходе рейда обнаружены и конфискованы тяжелые наркотики - кокаин, кристалл, экстази, гашиш и марихуана. Задержан владелец и работник клуба. Также задержаны еще 14 человек.

Полиция приняла решение о закрытии клуба. После того, как дело о наркотиках в клубе будет расследовано, полиция намерена объявить свое решение о будущем клуба.

В заявлении полиции говорится: “Полиция Израиля будет действовать решительно и жестко в отношении тех клубов, где торговля и использование наркотиков происходят в открытую, где закон нарушается грубо и бесстыдно”.

Полиция пригрозила: “Война с наркотиками нанесет удар по владельцам подобных бизнесов, по их карманам и по их прибылям - потому что они несут ответственность за все, что творится в принадлежащих им заведениям”.

Геи указывают на то, что рейд совершен в первый день “Месяца Гордости”. Ими это воспринимается как провокация и намеренное оскорбление.

Господин Итай Пинкас-Ард, “ответственный за дела геев” в муниципалитете Тель-Авива сделал следующее заявление: “Я не хочу обсуждать операционные соображения полиции. Выбор, сделанный ею - совершить подобный рейд на вершине Месяца Гордости и всего за неделю до Парада Гордости - некорректен, в нем не было никакой необходимости и он подрывает доверие между полицией израиля и LGBT”.

Ассоциация Борьбы за права LGBT предупреждает, что подобные полицейские акции рождают чувство преследований и гомофобии: “Нет никаких сомнений, что с употреблением наркотиков в общине следует бороться, и для этого существует много путей. Община, больница Ихилов, центр геев муниципалитета Тель-Авива и управление по борьбе с наркотиками немало сделали в этом направлении в последние годы. Но у нас нет нет никаких объяснений тому, с каким отсутствием такта полиция Израиля совершает подобный рейд в первый день Месяца Гордости”.


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