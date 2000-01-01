08.06 17:15 MIGnews.com

Иран: Мы продаем нефть “нетрадиционными” способами

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Министр нефти Биджан Намдар Зангане заявил в интервью, опубликованном в субботу, что Иран поддерживает продажи нефти “нетрадиционными” способами, чтобы обойти санкции США.«У нас есть неофициальные или нетрадиционные продажи, все из которых являются секретными, потому что, если они станут известны, Америка немедленно остановит их», - сказал он, цитирует информационное агентство SHANA министера нефти.Зангане отказался сообщить подробности об экспорте иранской нефти, заявив, что не будет раскрывать цифры, пока не будут сняты санкции.