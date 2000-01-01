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Арестованы два лидера повстанцев из Судана 09.06 05:18   MIGnews.com

Арестованы два лидера повстанцев из Судана

В субботу рано утром были арестованы два лидера повстанцев из Судана. Это произошло вскоре после их встречи с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, который пытается выступить посредником в кризисе, сообщает Reuters.

В пятницу Абий призвал военных правителей Судана и гражданскую оппозицию проявить «храбрость», пытаясь договориться о шагах в направлении демократии после худшего кровопролития после свержения в апреле президента Омара аль-Башира.

Правящее Переходное военное собрание в субботу поблагодарило Эфиопию за посреднические усилия, сообщает государственное информационное агентство SUNA.


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