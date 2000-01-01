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Министр нефти Ирана: Иран не планирует уходить из ОПЕК 08.06 16:14   MIGnews.com

Министр нефти Ирана: Иран не планирует уходить из ОПЕК

Иран не планирует покидать Организацию стран-экспортеров нефти, заявил министр нефти Ирана Биджан Зангане в интервью, опубликованном на новостном сайте иранского парламента ICANA в субботу, сообщает ynet.

«Иран не планирует покидать ОПЕК ... и сожалеет о том, что некоторые члены ОПЕК превратили эту организацию в политический форум для противостояния двум основателям ОПЕК, а именно Ирану и Венесуэле», сказал Зангане ICANA. «И две региональные страны проявляют вражду к нам в этой организации. Мы не являемся их врагом, но они проявляют вражду к нам ... и (они) используют нефть как оружие против нас на мировом рынке и в мире».


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