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ЕС ужесточит правила депортации беженцев 08.06 13:42   MIGnews.com

ЕС ужесточит правила депортации беженцев

Министры внутренних дел стран Европейского Союза договорились об ужесточении правил депортации соискателей убежища, получивших отказ. Соответствующее решение было принято в ходе встречи в Люксембурге.

Теперь минимальный срок содержания в депортационной тюрьме будет составлять три месяца.

Отмечается, что данная мера призвана предотвратить попытки отвергнутых соискателей убежища скрыться или перебраться в другую страну ЕС.

В качестве крайней мере предусматривается возможность выдворения таких мигрантов в "любую безопасную третью страну".

Основанием для помещения беженца в депортационную тюрьму может стать угроза бегства, попытки мигранта предотвратить его выдворение или "угроза для общественного порядка, общественной или национальной безопасности".

Максимальный срок содержания в депортационной тюрьме будет составлять 6 месяцев и в исключительных случаях может быть продлен до года.

Теперь это решение министров ЕС должен утвердить Европарламент.


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