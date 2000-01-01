ЕС ужесточит правила депортации беженцев

Министры внутренних дел стран Европейского Союза договорились об ужесточении правил депортации соискателей убежища, получивших отказ. Соответствующее решение было принято в ходе встречи в Люксембурге.
Теперь минимальный срок содержания в депортационной тюрьме будет составлять три месяца.
Отмечается, что данная мера призвана предотвратить попытки отвергнутых соискателей убежища скрыться или перебраться в другую страну ЕС.
В качестве крайней мере предусматривается возможность выдворения таких мигрантов в "любую безопасную третью страну".
Основанием для помещения беженца в депортационную тюрьму может стать угроза бегства, попытки мигранта предотвратить его выдворение или "угроза для общественного порядка, общественной или национальной безопасности".
Максимальный срок содержания в депортационной тюрьме будет составлять 6 месяцев и в исключительных случаях может быть продлен до года.
Теперь это решение министров ЕС должен утвердить Европарламент.