08.06 13:42 MIGnews.com

ЕС ужесточит правила депортации беженцев

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Министры внутренних дел стран Европейского Союза договорились об ужесточении правил депортации соискателей убежища, получивших отказ. Соответствующее решение было принято в ходе встречи в Люксембурге.Теперь минимальный срок содержания в депортационной тюрьме будет составлять три месяца.Отмечается, что данная мера призвана предотвратить попытки отвергнутых соискателей убежища скрыться или перебраться в другую страну ЕС.В качестве крайней мере предусматривается возможность выдворения таких мигрантов в "любую безопасную третью страну".Основанием для помещения беженца в депортационную тюрьму может стать угроза бегства, попытки мигранта предотвратить его выдворение или "угроза для общественного порядка, общественной или национальной безопасности".Максимальный срок содержания в депортационной тюрьме будет составлять 6 месяцев и в исключительных случаях может быть продлен до года.Теперь это решение министров ЕС должен утвердить Европарламент.