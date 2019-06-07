08.06 11:20 MIGnews.com

Венесуэла откроет границу с Колумбией

En ejercicio pleno de nuestra soberanía, he ordenado la apertura de los pasos fronterizos con Colombia en el Estado Táchira, a partir de este sábado #8Jun. Somos un pueblo de paz que defiende firmemente nuestra independencia y autodeterminación. — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 7, 2019

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об открытии границы с Колумбией, которую закрыли еще в феврале, в результате чего в страну не поступала гуманитарная помощь."В полной мере придерживаясь нашего суверенитет, я распорядился открыть пограничные пункты с Колумбией в штате Тачира, начиная с этой субботы, 8 июня", - говорится в сообщении Мадуро в Twitter.Также он написал, что ранее границу закрывали, чтобы защитить народ Венесуэлы от "возможного иностранного вторжения".Он назвал венесуэльцев "народом мира, который твердо защищает свою независимость и самоопределение".