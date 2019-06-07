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Венесуэла откроет границу с Колумбией 08.06 11:20   MIGnews.com

Венесуэла откроет границу с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об открытии границы с Колумбией, которую закрыли еще в феврале, в результате чего в страну не поступала гуманитарная помощь.

"В полной мере придерживаясь нашего суверенитет, я распорядился открыть пограничные пункты с Колумбией в штате Тачира, начиная с этой субботы, 8 июня", - говорится в сообщении Мадуро в Twitter.

Также он написал, что ранее границу закрывали, чтобы защитить народ Венесуэлы от "возможного иностранного вторжения".

Он назвал венесуэльцев "народом мира, который твердо защищает свою независимость и самоопределение".



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