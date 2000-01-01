08.06 09:05 MIGnews.com

Орен Хазан: мне хотят снести голову

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Офис государственного прокурора обжаловал приговор депутату Кнессета Орену Хазану за допущенное им транспортное нарушение в БАГАЦ.Депутат Хазан был временно лишен водительских прав за превышение лимита скорости на шоссе. Прокуратура сочла наказание для депутата слишком легким.В апелляции прокуратуры сообщается: “Обвинение озабочено не личностью подсудимого, но совершенным нарушением. Статус члена Кнессета не может быть использован для усиления наказания - но точно также он не может быть использован для его облегчения”.Хазан прокомментировал происходящее: “Самый серьезный инцидент произошел в суде в тот момент , когда судья спросил у прокурора: Почему вы не достигли соглашения с защитой И тот ответил: нашим боссам велено не договариваться. Пора выносить мусор из избы. Кто эти боссы, которые хотят снести мне голову?”