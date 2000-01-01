08.06 08:28 MIGnews.com

Турецкий парламент одобрил размещение войск в Катаре

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Турецкий парламент на ночном заседании одобрил законодательный акт, позволяющий развертывание турецкого контингента в Катаре.В поддержку закона высказались 240 депутатов - от правящей Партии AKP и ультра-националисты из MHP.Решение принято на фоне усиливающейся дипломатической и экономической изоляции Катара и эскалации антикатарской риторики со стороны руководителей Саудовской Аравии и ОАЭ.На территории Катара с 2014 года размещена турецкая военная база. По официальным данным, на ней находятся 150 военнослужащих, по неофициальным - около тысячи. Теоретически, на базе могут быть размещены до трех тысяч солдат.