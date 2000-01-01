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flickr 08.06 09:21   MIGnews.com

ХАМАС: Сауды не могут называть нас террористами

ХАМАС отреагировал на требование министра иностранных дел Саудовской Аравии Аделя Аль-Джубейра о том, чтобы Катар прекратил поддержку ХАМАСу и "Братьев-мусульман" в качестве предварительного условия для примирения с другими государствами Персидского залива.

В заявлении, опубликованном ХАМАСом, говорится, что замечания Джубейра - это удар по палестинскому народу и арабскому и исламскому народу, которые ставят палестинский вопрос на первое место в списке приоритетов и считают ХАМАС движением, которое ведет законную борьбу с "оккупацией".

"Братья-мусульмане", которые являются родительским движением ХАМАСа, также отвергли еа замечания министра иностранных дел Саудовской Аравии. В своем заявлении группировка настоятельно призвала саудовский режим прекратить поддержку президента Египта Абдель Фаттах аль-Сиси и воздержаться от рекомендаций лидеров Объединенных Арабских Эмиратов.

В понедельник, 5 июня, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты прекратили дипломатические отношения с Катаром и закрыли сухопутные, морские и воздушные связи.

Эти страны обвиняют Катар в поддержке террористических группировок в регионе - обвинение, которое отрицает Катар.

Трения между Катаром и другими арабскими странами начались в конце прошлого месяца, когда Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет заблокировали сайт, принадлежащий катарской телесети Al-Jazeera.

Этот шаг последовал за комментарием, приписываемыми катарскому эмиру шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, в котором он якобы назвал Иран "исламской мощью" и подверг критике политику президента США Дональда Трампа в отношении Тегерана.

Катар утверждал, что эмир не делал заявления, приписываемые ему, заявив, что сайт его официального информационного агентства был взломан.
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