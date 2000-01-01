08.06 08:21 MIGnews.com

Рухани и Макрон обещают сотрудничать в борьбе с терроризмом

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Президент Ирана Хасан Рухани и его французский коллега Эммануэль Макрон в среду, 7 июня, провели телефонные переговоры и обсудили серию терактов в Тегеране, произошедших в тот же день ранее. Об этом сообщил начальник штаба Рухани государственному телеканалу IRIB.Хамид Оналеби заявил, что оба президента "обещали расширение сотрудничества в борьбе с терроризмом".Ранее начальник полиции Тегерана сообщил, что 5 подозреваемых были задержаны после серии терактов в Тегеране, в результате которых погибли, по меньшей мере, 12 человек и были ранены более 40 человек. Он также отметил, что Тегеран в безопасности, а полиция и другие силы безопасности развернуты и внимательно следят за столицей.Напомним, что боевики террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, взяли на себя ответственность за нападения.