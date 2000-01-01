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Рухани и Макрон обещают сотрудничать в борьбе с терроризмом 08.06 08:21   MIGnews.com

Рухани и Макрон обещают сотрудничать в борьбе с терроризмом

Президент Ирана Хасан Рухани и его французский коллега Эммануэль Макрон в среду, 7 июня, провели телефонные переговоры и обсудили серию терактов в Тегеране, произошедших в тот же день ранее. Об этом сообщил начальник штаба Рухани государственному телеканалу IRIB.

Хамид Оналеби заявил, что оба президента "обещали расширение сотрудничества в борьбе с терроризмом".

Ранее начальник полиции Тегерана сообщил, что 5 подозреваемых были задержаны после серии терактов в Тегеране, в результате которых погибли, по меньшей мере, 12 человек и были ранены более 40 человек. Он также отметил, что Тегеран в безопасности, а полиция и другие силы безопасности развернуты и внимательно следят за столицей.

Напомним, что боевики террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, взяли на себя ответственность за нападения.
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