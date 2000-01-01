08.06 08:50 MIGnews.com

Нетаниягу: "Иерусалим никогда больше не будет разделен"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил на совместном мероприятии израильского Кнессета и Конгресса США, посвященном 50-летию объединения Иерусалима."С большим удовольствием обращаюсь к вам из Иерусалима, вечной и неделимой столицы государства Израиль.Почему я говорю, что Иерусалим никогда больше не будет разделен? Потому что я помню, как было тогда, когда он был разделен.Во-первых, мы обещали, что Иерусалим является городом, открытым для всех. Это первое, что мы сделали. Мы пообещали, что святые места для иудеев, христиан и мусульман доступны, свободны и открыты для всех.Это то, что можно оценить ретроспективно, оглядеться вокруг, понять, что случилось бы с этой маленькой территорией, если бы мы не были здесь, она стала бы местом для фанатиков, где творилось бы страшное насилие. Творилось бы худшее варварство, которое мир видел со времен ужасов Второй мировой войны. Мы бы видели, как взрываются мечети, церкви, синагоги.Но мы этого не видим. Мы видим, среди потрясений и нестабильности, происходящих вокруг, один свободный город, где христиане, евреи и мусульмане могут свободно молиться без помех, это в Иерусалиме, свободном и объединенном. Так будет и дальше.Мы благодарны вам, наши американские друзья, за вашу поддержку. Мы знаем, что вы понимаете наше стремление к освобождению. Мы знаем, что вы понимаете: история Израиля во многих отношениях – это возрождение Израиля и наше возвращение на эту землю, в этот город, я думаю, вы понимаете сердцем, что это пример для всего человечества. Ведь если евреи могут справиться со страшными событиями прошлого, значит, есть надежда и для всего человечества.Я хотел бы поблагодарить вас за этот замечательный жест и еще раз сказать: у Америки нет лучшего друга, чем Израиль, и у Израиля, конечно же, нет друга лучше, чем Соединенные Штаты", - заявил Нетаниягу, обращаясь к Конгрессу США.Фотограф: Амос Бен-Гершом