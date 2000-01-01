09.06 07:11 MIGnews.com

Катар "не сдастся" в условиях бойкота со стороны соседей

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Власти Катара не намерены сдавать свои позиции в дипломатическом конфликте с соседними странами Персидского залива.Об этом сообщил министр иностранных дел Мохаммед Абдель Рахман аль-Тани."Мы не готовы сдаваться и мы никогда не будем готовы отказаться от независимости нашей внешней политики", - цитирует Би Би Си слова главы МИД Катара.Аль-Тани подчеркнул, что необходимо искать дипломатическое решение кризиса, в то время как военное решение неприемлемо.Он также добавил, что Тегеран предложил Дохе использовать три своих порта для доставки воды и продовольствия в страну, но пока что катарские власти не приняли это предложение.Министр подчеркнул, что Катар ранее никогда не сталкивался с такой враждебностью со стороны других стран.