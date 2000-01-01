08.06 20:01 MIGnews.com

Рухани: атаки в Тегеране сделают нас более стойкими

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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что теракты в Тегеране сделает стану более сплоченной.Иранский лидер подчеркнул, что теракты, совершенные в среду, 7 июня, укрепят волю государства в борьбе с терроризмом, экстремизмом и насилием в регионе.Напомним, что в результате двойного теракта в иранской столице погибли 17 человек и более 40 получили ранения. Пять террористов были ликвидированы на месте.Боевики ISIS атаковали мавзолей Хомейни и иранский парламент. Нападения были совершены одновременно.