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08.06 20:01   MIGnews.com

Рухани: атаки в Тегеране сделают нас более стойкими

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что теракты в Тегеране сделает стану более сплоченной.

Иранский лидер подчеркнул, что теракты, совершенные в среду, 7 июня, укрепят волю государства в борьбе с терроризмом, экстремизмом и насилием в регионе.

Напомним, что в результате двойного теракта в иранской столице погибли 17 человек и более 40 получили ранения. Пять террористов были ликвидированы на месте.

Боевики ISIS атаковали мавзолей Хомейни и иранский парламент. Нападения были совершены одновременно.
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