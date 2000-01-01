08.06 19:34 MIGnews.com
Катар заявил о размещении войск Турции на территории страны
Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман аль-Тани заявил о том, что на территории страны будут размещены войска из Турции.
Об этом сообщает агентство Reuters в четверг, 8 июня.
Как стало известно, накануне турецкий парламент принял законопроект, согласно которому разрешено размещение турецких войск на базе в Катаре.
Министр иностранных дел Катара добавил, что национальные войска Катара не предпринимали никаких маневров в свете дипломатического скандала вокруг Дохи.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит дипломатические отношения с Катаром, и выступил против его изоляции странами Персидского залива.
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