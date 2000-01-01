Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Катар заявил о размещении войск Турции на территории страны | Фото: Thinkstock08.06 19:34   MIGnews.com

Катар заявил о размещении войск Турции на территории страны

Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман аль-Тани заявил о том, что на территории страны будут размещены войска из Турции.

Об этом сообщает агентство Reuters в четверг, 8 июня.

Как стало известно, накануне турецкий парламент принял законопроект, согласно которому разрешено размещение турецких войск на базе в Катаре.

Министр иностранных дел Катара добавил, что национальные войска Катара не предпринимали никаких маневров в свете дипломатического скандала вокруг Дохи.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит дипломатические отношения с Катаром, и выступил против его изоляции странами Персидского залива.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:01
Рухани: атаки в Тегеране сделают нас более стойкими
19:09
Репетировавшего в поезде актера приняли за террориста
17:54
Иран назвал имена исполнителей терактов в Тегеране
17:29
"Установление суверенитета должно стать целью для Израиля"
17:16
Видео: атака террористов на иранский парламент  
16:50
В Великобритании начались выборы в парламент
16:31
Премьер-министр Индии не посетит ПА в ходе визита в Израиль
16:05
Глава МИД Катара вылетит в Москву
15:51
Хизбалла осудила теракт в Иране
15:20
Боевики "Боко Харам" атаковали в Нигерии: 14 погибших
14:55
Холера в Йемене набирает обороты: более 100 000 заразившихся
14:51
Аббас больше не ставит вопрос о поселениях на первое место
14:21
Разведка Ирана: В Тегеране атаковали иранцы
13:49
Джальджулия: банда ХАМАСа планировала убить офицера
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus