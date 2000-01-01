Иран назвал имена исполнителей терактов в Тегеране
Министерство разведки Ирана опубликовало имена 5 исполнителей терактов в Тегеране, которые были совершены 7 июня.
Согласно данным, опубликованных на сайте ведомства, террористы входили в состав ваххабитских экстремистских группировок, после чего покинули Иран и примкнули к международной террористической организации "Исламское государство", известной как ISIS.
Отмечается, что они принимали участие в боях в Мосуле (Ирак) и Ракке (Сирия).
Однако министерство разведки Ирана отказалось раскрывать фамилии экстремистов, а лишь предоставило имена общественности.
Так, как выяснилось, за нападениями в Тегеране стояли – Абу Джихад, Гиям, Рамин, Ферейдун и Сариас.
Также сообщается, что террористы вернулись в Иран в августе под командованием лидера ISIS и сбежали, когда власти разогнали их экстремистскую ячейку.
Напомним, что в среду, 7 июня, в Тегеране был совершен двойной теракт. Террористы совершили атаки на мавзолей Хомейни и здание парламента. Жертвами нападений стали 17 человек. Десятки получили ранения.