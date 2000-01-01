08.06 17:29 MIGnews.com

"Установление суверенитета должно стать целью для Израиля"

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Экс-министр Гидеон Саар, который недавно объявил о своем возвращении в политику в качестве члена партии "Ликуд", посетил в четверг, 8 июня, общину Кедумима в Самарии.Во время своего визита политик обсудил развитие сообщества и встретился с жителями.Говоря о развитии поселения в Иудее и Самарии, в котором в настоящее время проживает около полумиллиона израильтян, Гидеон Саар заявил:"Решения, которые работали в прошлом, когда счет велся на тысячи или десятки тысяч, являются недостаточными в свете сегодняшних потребностей общин".Также политик добавил:"Применение израильского суверенитета над нашими общинами в Иудее и Самарии должно быть целью для государства, как с политической точки зрения, так и в качестве предпосылки для удовлетворения потребностей его граждан и развития его общин".