08.06 16:50 MIGnews.com

В Великобритании начались выборы в парламент

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В Великобритании начались внеочередные выборы в нижнюю палату парламента. Избирательные участки открылись в четверг утром, 8 июня (в 7.00 по местному времени – ред.).По всему Соединенному Королевству отрыли более 40 тысяч избирательных участков. Британцы могут проголосовать до 22.00.Главными претендентами на места (650) в палате общин являются представители либерал-демократов, консерваторов, лейбористов, а также Партия независимости Соединенного Королевства и Партия независимости Шотландии.Окончательные результаты мир узнает в пятницу, 9 июня.