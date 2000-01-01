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08.06 16:50   MIGnews.com

В Великобритании начались выборы в парламент

В Великобритании начались внеочередные выборы в нижнюю палату парламента. Избирательные участки открылись в четверг утром, 8 июня (в 7.00 по местному времени – ред.).

По всему Соединенному Королевству отрыли более 40 тысяч избирательных участков. Британцы могут проголосовать до 22.00.

Главными претендентами на места (650) в палате общин являются представители либерал-демократов, консерваторов, лейбористов, а также Партия независимости Соединенного Королевства и Партия независимости Шотландии.

Окончательные результаты мир узнает в пятницу, 9 июня.
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