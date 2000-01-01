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08.06 16:05   MIGnews.com

Глава МИД Катара вылетит в Москву

Глава МИД Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани на этой неделе посетит Москву и встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, рассказал РИА Новости источник в российском внешнеполитическом ведомстве, передает РИА Новости.

"Переговоры состоятся в субботу ", — уточнил собеседник агентства.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует встречаться с Аль Тани.

Визит Аль Тани состоится на фоне дипломатического скандала с участием Катара. В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористов и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позднее к ним присоединились власти восточной части Ливии, Йемена, Мальдив, Мавритании и Коморских островов.

В российском МИД заявили, что раскол между странами арабского мира из-за Катара произошел не вовремя, поскольку он играет на руку террористам. В ведомстве подчеркнули, что современные реалии "требуют консолидации, а не разъединения".
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