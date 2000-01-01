08.06 16:31 MIGnews.com

Премьер-министр Индии не посетит ПА в ходе визита в Израиль

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Как ожидается, премьер-министр Индии Нарендра Моди прибудет с визитом в Израиль в следующем месяце. Однако в ходе своего трехдневного визита на Святую землю глава индийского правительства не собирается посещать Палестинскую автономию.Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленное лицо в Иерусалиме."Это будет исключительно двусторонний визит. Моди приедет посетить только нас и больше никого. Это большое достижение для нас", - отметил источник.Отметим, что большинство, если не все, иностранные должностные лица, которые прибывают с визитом в Израиль, также посещают и ПА, где встречаются с палестинским руководством либо в Рамалле либо в Бейт Лехем. Даже лидеры самых близких стран-союзников Израиля обычно также посещают, по меньшей мере, на несколько часов палестинский анклав.По сообщениям премьер-министр Индии Нарендра Моди должен прибыть в Израиль 4 июля. В ходе трехдневного визита он встретится с высокопоставленными израильскими представителями. Также он выступить перед израильтянами индийского происхождения и посетит сельскохозяйственные и технологические объекты.Ожидается, что официально о визите Моди в Израиль объявят в конце этого месяца.