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Фото: Amos Ben Gershom/GPO08.06 16:31   MIGnews.com

Премьер-министр Индии не посетит ПА в ходе визита в Израиль

Как ожидается, премьер-министр Индии Нарендра Моди прибудет с визитом в Израиль в следующем месяце. Однако в ходе своего трехдневного визита на Святую землю глава индийского правительства не собирается посещать Палестинскую автономию.

Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленное лицо в Иерусалиме.

"Это будет исключительно двусторонний визит. Моди приедет посетить только нас и больше никого. Это большое достижение для нас", - отметил источник.

Отметим, что большинство, если не все, иностранные должностные лица, которые прибывают с визитом в Израиль, также посещают и ПА, где встречаются с палестинским руководством либо в Рамалле либо в Бейт Лехем. Даже лидеры самых близких стран-союзников Израиля обычно также посещают, по меньшей мере, на несколько часов палестинский анклав.

По сообщениям премьер-министр Индии Нарендра Моди должен прибыть в Израиль 4 июля. В ходе трехдневного визита он встретится с высокопоставленными израильскими представителями. Также он выступить перед израильтянами индийского происхождения и посетит сельскохозяйственные и технологические объекты.

Ожидается, что официально о визите Моди в Израиль объявят в конце этого месяца.
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