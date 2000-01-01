08.06 15:51 MIGnews.com

Хизбалла осудила теракт в Иране

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Ливанская террористическая организация Хизбалла в четверг, 8 июня, осудила двойной теракт в Тегеране. Группировка назвала нападения частью "международного и разрушительно плана", поддерживаемого различными региональными властями.Напомним, что в среду, 7 июня, боевики "Исламского государства" атаковали мавзолей Хомейни и здание парламента в Тегеране.Ахмад Шоджаи, глава департамента судебной медицины иранского министерства здравоохранения, сообщил, что в результате серии терактов в Тегеране 7 июня убиты 17 человек.Среди убитых - три женщины, остальные - мужчины.