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Своими глазами: Израильский корреспондент о панике в Катаре 08.06 15:06   MIGnews.com

Своими глазами: Израильский корреспондент о панике в Катаре

Корреспондент газеты Едиот Ахранот Орли Азулай рассказала о том, как выглядит сегодняшняя жизнь в Дохе - столице государства с самыми большим доходом на душу населения.

Международный аэропорт Хамад - прямо на морском берегу быстро погружается мрак. Обычно вечером аэропорт наполнен светом, и вокруг кипит жизнь. Но сегодня на всех табло прибытия красным светом высвечена надпись “Рейс отменен”.

Стюардесса на рейсе Qatar Airways, только что прибывшим из Вашингтона говорит: “Нам повезло. Прилетели вовремя. От нас требовали вылететь любой ценой. Это - наш образцовый рейс”.

Жидкая струйка пассажиров с рейса пробивается к стойке проверки документов. В основном это - иностранные рабочие, вернувшиеся после посещения родственников в Америке. Нидаль, индус работающий в Катаре шесть лет, говорит: “Никто не знает, какое гигантское давление оказывает на Катар страны Залива”.

Никто точно не знает, чего по настоящему хочет Катар. На поверхности, он хочет убить двух зайцев: с одной стороны, эмират выглядит как декорация к голливудскому фильму, на его территории размещена крупнейшая американская военная база в регионе, с другой стороны, он заигрывает с Ираном и спонсирует террористические группы.

Катар - крупнейший производитель сжиженного газа в мире. Импорт нефти и газа превратил эмират в одну из богатейших стран мира. Несколько сотен тысяч граждан Катара живут среди сверкающих мечетей и небоскребов - в то время как иностранцы выполняют всю грязную работу. Но сила Катара одновременно является и причиной его чрезвычайной уязвимости. Его экономическая модель не может выжить в условиях изоляции и блокады. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Некоторые аспекты экономической войны с Катаром".

В последние дни Катар охвачен паникой. Саудовская Аравия закрыла границы, обвинив Катар в поддержке терроризма. Саудам также стоит поперек горла любимая игрушка эмира - телеканал Al-Jazeera, распространяющей по всему арабскому миру “независимые” новости, которые многими воспринимаются как чистое подстрекательство.

Закрытие границ привело к масштабной панике и опустошению магазинов. Магазины стояли пустыми недолго - в порту пришвартовались два корабля с иранскими деликатесами, после них пришел корабль с продовольствием из Шри-Ланки - так что голод пока шейхам не грозит. Но после продовольственной паники началась другая - денежная. С банковских счетов массово снимают наличные.

Асма, только что вернувшаяся после года, проведенного в Соединенных Штатах. Говорит: “Эта напряженность очень меня беспокоит. Видно нашим лидерам скучно жить., и они несут какой-то бред. наша страна - более безопасна, чем Финляндия. У нас полно природных ресурсов, ни у кого над головой не капает. Я надеюсь, что эта война эго скоро закончится. Это будет позором, если они уничтожат жемчужину Залива”.
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