08.06 14:51 MIGnews.com

Аббас больше не ставит вопрос о поселениях на первое место

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Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас временно отложит свое давнее требование, чтобы Израиль заморозил строительство поселений на территории Иудеи и Самарии, чтобы оживить мирные переговоры под руководством президента США Дональда Трампа, как сообщил его главный советник.82-летний палестинский лидер также смягчит свою кампанию по судебному преследованию Израиля за предполагаемые военные преступления, а также осуждение Еврейского государства в Организации Объединенных Наций, сказал Мохаммад Мустафа, старший экономический советник Аббаса и бывший заместитель премьер-министра."На этот раз мы не сделали поселения актуальным вопросом. Мы считаем, что для всех нас сейчас лучше сосредоточиться на предоставлении этой новой администрации возможности руководить", - сказал Мустафа в интервью в понедельник в своем офисе в Рамаллахе.Президент США Дональд Трамп говорит, что он может обеспечить ближневосточное мирное соглашение, которое его предшественники не смогли обеспечить, используя навыки ведения переговоров, которые он разработал как магнат в сфере недвижимости в Нью-Йорке. С момента вступления в должность в январе он принял Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Белом доме, а в прошлом месяце посетил Иерусалим и Вифлеем в своей первой зарубежной поездке на посту президента.Даже если Трамп может вернуть обе стороны за стол переговоров, различия между ними по таким ключевым вопросам, как границы, Иерусалим и беженцы огромны. Более того, новая администрация США надеется позиционировать мир между Израилем и Палестиной как часть более широкого процесса примирения между Израилем и суннитским арабским миром.