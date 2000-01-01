08.06 13:12 MIGnews.com

Задержанная на могиле Хомейни оказывала секс-услуги боевикам

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Иранские СМИ публикуют удивительные подробности о вчерашнем теракте в Тегеране.Глава комитета иранского парламента по разведке и безопасности Алаеддин Боруджерди сообщил, что убиты шесть террористов, и один арестован.Арестована террористка, находившаяся в составе группы, атакующей мавзолей имама Хомейни.Личности всех террористов установлены. Боруджерди указал на то, что все террористы были выходцами из западного Ирана, а женщина - из южного Ирана. По словам Бородурди, она не принимала непосредственного участия в атаках, и ее функцией было “направлять террористов и предоставлять им сексуальные услуги”.Боруджерди добавил: “ISIS внедрил десятки террористических ячеек в Иран в последние несколько лет, но наши секретные службы постоянно за ними наблюдают, и мониторят каждый их шаг - от Ракки до Мосула”.