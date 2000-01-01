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Переговоры в Астане по Сирии отложили на неопределенный срок 08.06 11:24   MIGnews.com

Переговоры в Астане по Сирии отложили на неопределенный срок

Россия, Турция и Иран отложили запланированный раунд переговоров по Сирии в Казахстане, который Москва предложила провести 12-13 июня, как говорится в сообщении МИД Казахстана в четверг, 8 июня.

Представитель министерства сообщил, что неясно, когда может пройти следующий раунд переговоров, в которых также участвуют правительство Дамаска и некоторые группировки повстанцев.

Ранее сообщалось, что участники переговоров в Астане подписали меморандум о создании зон безопасности в Сирии.

Напомним, что в среду, 7 июня, боевики террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, провели серию терактов в столице Ирана, Тегеране, в результате которых погибли, по меньшей мере, 12 человек, и более 40 человек были ранены.
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