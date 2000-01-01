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Импортозамещение: Путин пересел с Мерседеса на `Кортеж` 08.05 10:01   MIGnews.com

Импортозамещение: Путин пересел с Мерседеса на "Кортеж"

Владимир Путин на церемонии вступления в должность президента впервые использовал не традиционный "Мерседес", а новый отечественный лимузин из проекта "Кортеж".



Путин выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец. Видео проезда автомобиля гости, присутствовавшие на инаугурации в Кремле встретили аплодисментами. "Круче, чем у (президента США Дональда) Трампа", — заметил один из них.

Черная машина представительского класса имеет характерную и узнаваемую особенность — большую серебряную раму на переднем капоте.

"Сенат-лимузин"

Как сообщил в эфире телеканала "Россия 24" автор фильма о президентском кортеже Дмитрий Щугорев, новый автомобиль Путина, полностью произведенный в России из отечественных комплектующих, получил название "Сенат-лимузин".

Длина лимузина — 6,62 метра, ширина — два метра, высота — 1,695 метра, клиренс — 200 миллиметров. На машине установлен битурбированный двигатель объемом 4,4 литра, его мощность — 598 лошадиных сил.

К семейству представительских машин, названному "Аурус", относятся также седан "Сенат" и микроавтобус "Арсенал". Все модели названы в честь башен Кремля.

Проект "Кортеж"

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей для первых лиц государства — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе. Ответственным исполнителем проекта является Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ).


Объем бюджетных инвестиций в проект составляет 12,4 миллиарда рублей. Как рассказал исполняющий обязанности главы Минпромторга Денис Мантуров, на эти машины вслед за Путиным могут пересесть и другие чиновники. В феврале он предполагал, что это произойдет в конце этого — начале следующего года.
Кроме того, Минпромторг пообещал, что машины проекта "Кортеж" под брендом Aurus появятся в открытой продаже с первого квартала 2019 года.

Семейство машин презентуют широкой общественности в рамках Московского международного автомобильного салона — 2018.

Предполагается, что розничная стоимость вип-автомобилей будет начинаться от шести-семи миллионов рублей.
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