В Иерусалиме установили новые указатели

Для израильтян это знаменует исторические перемены, а для палестинцев ухудшение ситуации.
На знаках, установленных сотрудниками муниципальных служб, фраза "Посольство США" написана на иврите, а также на арабском и на английском языках.
Как известно, посольство США в Иерусалиме расположится в Арноне и будет занимать здание, в котором до этого размещалось американское консульство. Дипмиссию откроют в семидесятую годовщину со дня основания Израиля.
По данным издания, мэр города Нир Баркат подтвердил на своей сторанице в Twitter, что такие указатели появились. Он написал, что "наконец-то в мире начинают признавать, что Иерусалим — вечная столица еврейского народа".
This is not a dream - it's reality! This morning, I installed the signs for the new #USembassy in #Jerusalem!
Jerusalem is the eternal capital of the Jewish people - and the world is beginning to recognize this fact!
Мэр Иерусалима также написал, что "это не мечта, а реальность".
Напомним, в конце прошлого года Дональд Трамп выполнил свое предвыборное обещание, объявил о переносе посольства в Иерусалим и назвал город столицей Израиля. Примеру США последовала и Гватемала, которая тоже перенесет посольство в Иерусалим.