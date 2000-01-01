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В Иерусалиме установили новые указатели | Фото:08.05 10:38   MIGnews.com

В Иерусалиме установили новые указатели

В Иерусалиме, за неделю до открытия в городе американского посольства, установили дорожные знаки с надписью "Посольство США".

Об этом во вторник, 8 мая сообщает The Times of Israel.

Для израильтян это знаменует исторические перемены, а для палестинцев ухудшение ситуации.

На знаках, установленных сотрудниками муниципальных служб, фраза "Посольство США" написана на иврите, а также на арабском и на английском языках.

Как известно, посольство США в Иерусалиме расположится в Арноне и будет занимать здание, в котором до этого размещалось американское консульство. Дипмиссию откроют в семидесятую годовщину со дня основания Израиля.

По данным издания, мэр города Нир Баркат подтвердил на своей сторанице в Twitter, что такие указатели появились. Он написал, что "наконец-то в мире начинают признавать, что Иерусалим — вечная столица еврейского народа".


Мэр Иерусалима также написал, что "это не мечта, а реальность".

Напомним, в конце прошлого года Дональд Трамп выполнил свое предвыборное обещание, объявил о переносе посольства в Иерусалим и назвал город столицей Израиля. Примеру США последовала и Гватемала, которая тоже перенесет посольство в Иерусалим.
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