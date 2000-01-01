СМИ: Сирийские ополченцы подались на теневой рынок
После разгрома ИГ, Сирийские демократические силы решили занять их место и начали промышлять оружием и организовывать перестрелки. Свой комментарий по этой теме дал эксперт "Политики Сегодня" сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения, доктор исторических наук Борис Долгов.
По словам историка, то, что повстанцы потеряли свою главную цель и начали заниматься грабежами и торговлей оружием, вполне естественно.
"Сейчас ситуация в Сирии изменилась и вооруженные формирования, в том числе курдские, практически не занимаются борьбой с ИГ. Они занимаются уже своими интересами или интересами тех, кто их поддерживает. Например, США. Но есть и такие, кто занимается грабежами, криминальными делами. Увы, это свойство всех полупартизанских формирований, которые прекращают главную борьбу, из-за которой они и были созданы", - отметил Долгов.
Однако эксперт уверен, что такое поведение появилось у демократов с подачи США. Так, по словам ученого, Америка пытается установить контроль на месторождениях полезных ископаемых, невзирая на вопросы гуманизма.